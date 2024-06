Info/Infox : les voitures électriques sont-elles plus polluantes que les voitures thermiques ?

Des candidats aux élections européennes affirment que les voitures électriques sont plus polluantes que les thermiques. Chez Reconquête, Marion Maréchal affirme qu'une voiture électrique émet deux à trois fois plus de CO2 qu'une voiture à essence, avant même d'avoir roulé. Le tout électrique n'est pas une meilleure option pour le républicain François-Xavier Bellamy. Ce qui est vrai, c'est qu'à la construction, une voiture électrique émet plus de CO2 qu'une thermique pour extraire les matériaux nécessaires aux batteries électriques comme le cobalt ou le lithium. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau et d'énergie chimique. L'impact environnemental varie en fonction de la taille de la batterie. D'après les études, la production d'une voiture électrique pollue jusqu'à deux fois plus que son équivalent thermique. Cette empreinte carbone liée à la production est largement compensée quand les voitures électriques se mettent à rouler. Toutes les études montrent qu'à partir de 40 000 kilomètres, les voitures électriques polluent de deux à quatre fois moins les voitures thermiques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | S. El Gadir