Info/Infox : l'Europe est-elle la cible de campagnes de désinformation par la Russie ?

L'une des campagnes de désinformation de la Russie porte le nom de "Matriochka". La première étape de cette campagne est de montrer des photomontages qui mettent en scène le président Zelensky en train de faire la manche, par exemple. On trouve aussi des commentaires écrits et publiés par des comptes pro-Russe sur Telegram et sur Twitter avec des messages souvent anti-Ukraine. La deuxième étape de la Matriochka est la diffusion. Pour cela, les auteurs usurpent l'identité des journaux européens. On nous attribue des faux reportages. En France, TF1 est le média le plus touché. Cela concerne aussi les ministères, la Banque de France ou encore la mairie de Paris. Selon un rapport publié cette semaine, 800 organismes sont ciblés partout dans le monde. La dernière étape de la Matriochka est de donner de l'ampleur à tous ses contenus. Pour cela, les auteurs interpellent régulièrement les journalistes en nous demandant de vérifier des infos, et pendant que les journalistes sont occupés à vérifier, ils occupent le terrain en publiant leurs messages toutes les 45 secondes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Samira El Gadir