Info/Infox : l'IA est-elle une nouvelle menace dans le domaine de l'information ?

Bella Hadid est l'une des mannequins les plus influentes au monde. Elle n'a jamais caché son soutien à la Palestine et voilà qu'il y a un mois, elle aurait changé de camp."...Cette tragédie m'a ouvert les yeux, je me tiens au côté d'Israël contre la terreur". Cela paraît vrai et pourtant, tout est faux ! À partir d'un vieux discours de 2016, les faussaires de l'intelligence artificielle reproduisent la voix et le mouvement de ses lèvres pour lui faire dire tout autre chose. Et dans le camp adverse, on utilise les mêmes méthodes avec, par exemple, un cliché poignant d'un homme à Gaza, le visage recouvert de poussière qui sauve pas moins de cinq enfants. Des milliers d'internautes y ont cru. L'image a fait le tour du monde. La propagande ne s'arrête pas à la guerre. En Slovaquie, un candidat aurait été entendu dire à une journaliste comment il veut truquer les votes. Les Slovaques se sont mis à douter et dans un scrutin très serré, le candidat a été battu. Tous ces exemples nous inquiètent pour les élections à venir. Les outils sont de plus en plus accessibles et performants. C'est d'ailleurs pour cela que dans la plupart des médias, on a développé des services de vérification. TF1 | S. El Gadir