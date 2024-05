Info/infox : l'Union européenne voudrait-elle imposer la GPA aux États membres ?

L'idée circule chez des militants anti-GPA, comme la Manif Pour Tous rebaptisée "Le Syndicat des familles". D'après eux, l'Europe impose sournoisement la GPA aux États membres. Certains groupes de droite et d'extrême droite relaient. Et Maréchal Marion parle d'un texte qui légalisera la GPA. Il faut préciser qu'il n'existe aucun texte européen pour légaliser la GPA. Ce n'est pas du ressort de l'UE, c'est aux États de décider. Mais les militants se sont appuyés sur une proposition de loi. Elle cherche à harmoniser les droits de filiation des enfants au sein de l'Union quel que soit le type de famille dont ils sont issus. Les enfants nés de la GPA sont aussi mentionnés, car l'UE ne veut pas les discriminer. Cette filiation des enfants nés par GPA est déjà reconnue dans notre pays depuis la loi bioéthique de 2021. Ce texte pourrait-il indirectement, à terme, réussir à légaliser la GPA et à l'imposer ? Selon les juristes, il peut banaliser l'idée de la GPA dans l'esprit des Européens, mais il ne pourra rien légaliser tant que le pays concerné n'a pas donné son accord. Sur notre territoire, la GPA est interdite depuis 1994. Dans les autres pays, la GPA continue de diviser. Il y a ceux qui l'interdisent, comme nous ou les Allemands, ceux qui l'autorisent comme la Grèce et ceux qui la tolèrent sans passer par une loi, comme nos voisins belges. TF1 | S. El Gadir