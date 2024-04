Info/infox : notre soutien à l'Ukraine pourrait-il dissuader les touristes de venir aux JO ?

Tout commence par un mail anonyme envoyé sur notre adresse lesverificateurs@tf1.fr, précise Samira El Gadir. Il est demandé à TF1 de vérifier l'information suivante : "chaque discours d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine entraînerait des annulations pour les JO". Et d'après un tableau, les réservations ont même chuté le 14 mars, jour où le président évoquait la possibilité d'envoyer des soldats en Ukraine. Ce jour-là, des touristes auraient annulé près de 5 300 billets pour les épreuves. Plusieurs détails nous ont fait tiquer, poursuit Samira El Gadir. D'abord, les dates inscrites pour les JO sont inexactes, du 19 juillet au 18 août 2024, alors que la compétition aura lieu du 26 juillet au 11 août. Ensuite, le sondage est signé de l'agence de presse AFP et de l'Insee, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ni l'Insee ni l'AFP ne réalisent ce genre de sondage. D'ailleurs, l'Insee a confirmé à TF1 ne pas être à l'origine de ces chiffres, tout comme l'AFP. Le contenu a été confectionné de toutes pièces. A-t-on réussi à retrouver l'origine de cette fausse information ? La méthode ne laisse aucun doute, répond Samira El Gadir. Une vingtaine de médias européens ont déjà été clonés par des comptes pro-russes pour diffuser des fakes news, et TF1 n'est pas épargnée. Un faux reportage a été diffusé dans la vidéo en tête de cet article. TF1 est censé alerter sur une vague d'annulation pour les JO à cause du risque sanitaire. On confirme qu'on n'a jamais réalisé ce reportage, affirme Samira El Gadir. La manœuvre consiste à faire croire que la France est en train d'entrer en guerre, nuire à ses intérêts économiques avec les JO, mais aussi fracturer les sociétés occidentales à la veille des élections européennes. TF1 | Samira El Gadir