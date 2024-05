Info/infox : Paris élue deuxième ville la plus agréable d'Europe, choquant ?

"Vous les avez payés pour dire ça ?", interroge un internaute, quand d'autres ironisent : "Il faut aimer l'odeur de l'urine". Certains parlent même d'une "propagande qui prendrait les Parisiens pour des cons". D'abord, la mairie s'appuie bien sur une étude qui désigne Paris, deuxième ville la plus agréable d'Europe, précise Samira El Gadir. L'étude est produite par un cabinet canadien, spécialisé dans le tourisme et dans l'économie. Mais ce qu'il faut regarder, ce sont les critères, poursuit-elle. Ce classement évalue 180 villes européennes à travers des dizaines de points. D'un côté, on a des éléments très concrets comme le réseau de métro parisien, un des plus denses au monde, avec 16 lignes et plus de 300 stations, mais aussi le nombre de musées et les entreprises prospères. L'étude va combiner ces données avec d'autres, un peu moins habituelle, comme le nombre de références sur Google, Instagram, mais aussi les mentions des touristes sur TripAdvisor, un site de voyage en ligne. C'est ça que la mairie oublie de préciser. Ce classement prend autant en compte l'avis des touristes de passage que celui des habitants qui subissent au quotidien les bouchons, les pickpockets dans les métros, et les chantiers des JO. Est-qu'il existe d'autres études pour pouvoir se faire une idée plus précise ? C'est compliqué, répond Samira El Gadir. Ces classements disent tout et son contraire selon les critères, explique notre journaliste. Elle en cite une qui exclut carrément Paris du top 100 des villes les plus agréables. Elle affirme que le plus complet que lesverificateurs@tf1.fr ait trouvé est celui de la Commission européenne. Il se concentre sur les habitants et dans ce sondage : 8 Parisiens sur 10 se disent satisfaits de leur vie parisienne. C'est à se demander finalement si les Parisiens n'adorent pas détester leur ville, conclut-elle. TF1 | Samira El Gadir