Info/Infox : photo de Kate Middleton, retouche tirée de la couverture de Vogue 2016 ?

Cela a fait plus d'un million de tweets, deux fois plus que pour la Coupe du monde de rugby. Et dans toutes les langues, les internautes scrutent les détails du cliché incriminé. La théorie la plus virale est que le visage de la princesse viendrait d'une ancienne couverture du magazine Vogue, datant de 2016. Une internaute a superposé les deux images pour prouver que ça colle, selon elle, au pixel près. Son tweet a fait 50 millions de vues. Mais si on analyse dans le détail, l'angle est différent, tout comme la forme des cils et le reflet dans les yeux, et sur la couverture de Vogue, le chapeau barre une partie du front. Il aurait fallu tout reconstituer en entier pour la photo truquée. Sans compter toutes les théories farfelues, sur les réseaux sociaux, sur l'état de santé de la princesse. Peut-on tout de même vérifier ce qui a été modifié sur la photo ? Il y a des outils qui nous aident, comme les métadonnées. Elles donnent des informations, comme des dates de retouche, la marque de l'appareil utilisée. On sait que la photo a été retouchée, au moins deux fois. Il faut aussi regarder les incohérences visuelles sur l'image. Les experts misent plutôt sur un travail d'amateurs. En fait, la princesse aurait mixé une série de photos, prises le même jour, pour en tirer le meilleur. TF1 | S. El Gadir