Info/Infox : pourquoi la manipulation de nos actualités sur les réseaux sociaux est-elle inquiétante ?

Il y a un mois, dans une chronique, on parlait des infox autour des JO. Elle a inspiré des faussaires qui ont usurpé notre image dans une fausse vidéo, faussement attribuée à la BBC. Dans la vidéo, nous sommes censés y dénoncer une censure concernant les JO. Tout est faux ! Dans un autre montage, estampillé TF1, on demanderait aux femmes enceintes d'accoucher avant la compétition pour libérer les lits d'hôpitaux. Ces infox sont prises très au sérieux par les services du renseignement français, qui dans une note, évoquent une multiplication de ces derniers depuis le début du mois d'avril. Tous les médias sont concernés. Le but étant d'utiliser la crédibilité des journaux de référence pour tromper le public français et ternir notre image à l'étranger. Pourquoi cette manipulation inquiète autant les autorités. Parce qu'on en connaît le régime et la méthode. Les vidéos arrivent toujours via des comptes pro-russes sur Telegram. Elles sont ensuite poussées sur les réseaux sociaux en échappant à la vigilance des plateformes. Selon le Washington Post, des agences de communication russes, très influentes, sont à la manœuvre. Elles embauchent des dizaines d'employés et de traducteurs. TF1 | Reportage S. El Gadir