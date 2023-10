Info/Infox : pourquoi les réseaux sociaux sont-ils inondés de fake news sur la guerre Israël-Hamas ?

Israël, Hamas, Gaza... Ces trois mots-clés inondent les réseaux sociaux avec près de 120 millions de messages liés au conflit. C'est du jamais-vu, même au moment du covid. Dans ce flot, des fake news par dizaines ont été retrouvés avec des techniques connues : les images sorties de leur contexte, les documents falsifiés ou les séquences tirées de fiction pour attiser l'horreur et la confusion. L'exemple le plus fort, ce sont ces enfants, présentés comme des otages du Hamas, retenus dans des cages. La vidéo choque. Elle retient l'attention de millions d'internautes. L'original a été retrouvé sur TikTok. Elle ne peut pas être liée à l'attaque du Hamas, parce qu'elle a été publiée plusieurs jours avant. L'auteur, originaire de Gaza, parle d'un jeu avec des proches. Pourquoi cette vidéo sordide continue de tourner ? Les algorithmes se fichent de la vérité. Leur rôle, c'est de nous garder sur les plateformes. Pour cela, les algorithmes remontent les images les plus marquantes et en lien avec nos convictions. Ils ne donnent pas les mêmes contenus aux pro-palestiniens et aux pro-israéliens. Qui fabrique ces fake news ? Les Vérificateurs de TF1 ont trouvé des comptes russes et iraniens proches du Hamas, mais également l'extrême droite européenne, toujours prompt à faire l'amalgame entre musulman et terroriste, et même la sphère complotiste s'agite depuis plusieurs jours. Leur théorie la plus folle : Israël aurait tout manigancé pour justifier l'offensive sur Gaza. TF1 | S. El Gadir