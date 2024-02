Info/Infox : Prendre des vacances est-il mauvais pour la santé ?

Pour le Dr Frédéric Saldmann, des vacances trop longues feraient chuter notre QI de 20 points. C'est 20% du quotient intellectuel moyen. Sa source, c'est le psychologue allemand, Siegfried Lehrl. Contactée, l'université où il travaillait dit ne pas avoir accès à son étude. Le successeur du professeur ne la connaît pas non plus. Elle est également introuvable sur Internet. La seule étude qui mentionne une perte éventuelle de points de QI a été réalisée sur des patients, après un séjour à l'hôpital, dont certains souffraient de démence. Pour Laurence Vaivre-Douret, professeur en neuropsychologie, une telle perte de quotient intellectuel signifie qu'une partie de votre cerveau est complètement déconnectée. Cela peut arriver en cas de lésion cérébrale ou en cas de maladies dégénératives, comme l'Alzheimer. Les vacances scolaires n'ont-elles aucun effet sur la connaissance de nos enfants ? Non, des études validées scientifiquement montrent une baisse temporaire du niveau scolaire des élèves. Par exemple, au bout d'un mois de vacances, le niveau des élèves baisse en Mathématiques, car cela requiert de l'entraînement. Mais selon les enseignants, tout rentre dans l'ordre au bout de deux semaines de cours. TF1 | S. El Gadir