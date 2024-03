Info/Infox : quelles sont les différentes idées reçues autour du Sida ?

Environ 30% des jeunes pensent encore que le Sida se transmet par la salive. Ils s'imaginent qu'on se contamine en embrassant une personne séropositive ou en partageant les mêmes verres qu'elle. Dès la fin des années 80, les scientifiques ont exclu cette hypothèse. Il n'y a pas de virus dans la salive ni dans la transpiration. Le VIH se transmet de trois manières : par un rapport sexuel, avec du sang contaminé sur une seringue usagée ou de la mère à son enfant notamment via le lait maternel. "On ne meurt plus du Sida". Cette autre idée reçue est partagée par un jeune sur trois alors que c'est évidemment faux. Selon les statistiques, chaque minute, le Sida tue encore plus d'une personne dans le monde, et il n'existe toujours pas de vaccin pour prévenir ou guérir la maladie. En revanche, des traitements efficaces permettent aujourd'hui de vivre avec si l'infection est rapidement détectée. "Le Sida aurait été créé par un laboratoire américain". Cette théorie est diffusée en pleine guerre froide par le KGB soviétique contre l'ennemi américain depuis plus de 20 ans. On sait que le VIH s'est transmis du singe à l'homme par la manipulation de la viande contaminée. L première infection remonte à 1910 en Afrique centrale. Mais c'est vraiment en 1983 qu'on passe au stade d'épidémie mondiale. Le VIH reste dans les cellules du malade pour toujours. Les chercheurs ont ainsi pu comparer les génomes des animaux infectés et ceux des humains pour retracer toute l'histoire du Sida. TF1 | Samira El Gadir