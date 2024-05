Info/infox : qui pourrait être à l'origine des fausses influenceuses faisant la pub du RN pour les européennes ?

Dans la famille Le Pen, on connaît le père, la fille et la nièce. Amandine, que nous voyons à l'image, et dont ses yeux nous disent quelque chose. Des Internautes ont détourné et rajeuni le visage de Marine Le Pen pour en faire un avatar, grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont fabriqué de toutes pièces cette fausse influençeuse. Elle voyage, danse souvent dans des positions lascives. Et Amandine n'est pas qu'un physique. Elle revendique sa fierté d'être française, se dit prête à défendre son pays, et surtout, à voter Jordan Bardella le 9 juin prochain. C'est un deepfake sexy au service du RN pour les élections européennes. Mais ces comptes ont finalement été supprimés parce qu'il est interdit de manipuler l'image des personnalités politiques. Malgré cela, ils ont eu le temps de diffuser ces messages et certains ont cumulé 600 000 vues. Il y a eu Amandine, Chloé Le Pen ou encore Léna Maréchal qui se trémousse à voter Reconquête !. Alors qui pourrait être à l'origine de ces trucages ? La suite dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Samira El Gadir