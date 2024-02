Ingérence russe : un réseau démasqué par des services français

L'invasion des punaises de lit l’an 2023 aurait été causée par des réfugiés ukrainiens, selon les articles que nous apercevons à l'image. Ce sont des faux. Ils faisaient partie d’une campagne de propagande russe. Pareil pour les étoiles de David taguées en plein Paris, il s'agissait d'une opération de stabilisation, à nouveau poussée par la Russie. Ces tentatives de désinformation sont traquées depuis deux ans par “Viginum”, un nouveau service de l'État. L'identité de ses agents doit rester secrète. Parmi eux, Pierre, analyste source ouverte (OSINT). Avec ses collègues, il enquête sur le site “Pravda-fr”. C’est une mine de propagande. Sur les images, l’article parle par exemple d’un soi-disant attentat ukrainien visant Emmanuel Macron. En enquêtant sur le site, les agents découvrent que “Pravda-fr” existe aussi en polonais, en allemand, en anglais, et que le réseau fait en fait partie de toute une nébuleuse de sites de propagande russe, au moins 193 sites, qui publient pour certaines plusieurs centaines d’articles par jour. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Litzler, C. Moutot