Ingrid et Romain : leur recette du succès

Ingrid et Romain sont tout justes trentenaires et ils gèrent leur petit salon pâtisserie depuis 18 mois. Lors du premier confinement, ils ont eu l'idée de filmer leurs propres recettes pour les partager au plus grand nombre. Pour un pâtissier, donner ses recettes peut sembler contre-productif, mais au contraire. Les deux jeunes gérants ont doublé leur nombre d'abonnées sur les réseaux sociaux et ont finalement créé une communauté autour de leur enseigne. Ils ne s'attendaient pas à autant de partage. Des clients qui n'étaient jamais dans leur boutique sont venus suite à leurs vidéos. Le site connaît maintenant 11 000 inconditionnels. Depuis quelques jours, Ingrid et Romain se sont mis à la vente à distance de leurs produits-phares, comme les cookies. Ils honorent ainsi 40 commandes par jour, ce qui leur permet de maintenir un peu leur activité. Même s'ils constatent une petite baisse des chiffres d'affaires, les livraisons permettent de payer les charges, de verser le salaire d'Ingrid et de remercier les clients qui les soutiennent.