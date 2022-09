Inhumation d'Elizabeth II : un moment historique

À 20 heures 30 très précisément, la reine sera inhumée dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Un moment qui sera soustrait des regards et pourtant, il sera historique. L’inhumation sera faite dans la plus stricte intimité. La reine va reposer auprès de son époux et portera sur elle ses deux bijoux préférés : son alliance et une paire de boucles d’oreille. Cette inhumation est un moment historique car c’est ainsi que se referme ce livre où l'on aura vu, pendant les dix jours de deuil national, le poids considérable de la monarchie en Grande-Bretagne, et même à travers le monde. Et cette image de 400 000 personnes venues se recueillir devant le cercueil à Londres durant 109 heures. Ce lundi soir, la Grande-Bretagne a bien un roi, une seule question, c’est de savoir : “Quand aura lieu le couronnement du nouveau roi ?” Il va probablement falloir patienter pendant plusieurs mois parce que c’est certain qu’à cet instant-là, le Grande-Bretagne retrouvera, à nouveau, des milliards de téléspectateurs. TF1 | Duplex F.X. Ménage