"On s'est payé ma tête" : le témoignage de victimes d'injections illégales de botox

Les injections illégales pouvant causer des complications parfois irréversibles se multiplient. Deux sœurs seront jugées en août pour s’être livrées à cette pratique en se faisant passer pour médecins. Certaines de leurs victimes, recrutées sur les réseaux sociaux, témoignent pour TF1. "C'est raté". En plus de se considérer "défigurée", Alicia, victime d'injections clandestines d’acide hyaluronique, redoute des complications sur le plan médical. "Je ne suis pas certaine de ce qu'il y a dans mes lèvres", s'inquiète celle qui ne reconnait plus non plus son visage. "Je vois des lèvres qui ne m'appartiennent pas, j'ai une très grosse masse qui descend et qui me gêne c'est celle-ci qui me gêne le plus", explique-t-elle dans le reportage en tête de cet article, en désignant le côté droit de sa lèvre supérieure. Et de conclure : "J'ai l'impression qu'on s'est payé ma tête". La jeune femme, qui a accepté de témoigner à visage caché pour TF1, est l'une des très nombreuses personnes qui ont eu affaire à deux sœurs, interpellées la semaine dernière dans un salon d'esthétique lillois, et qui seront jugées le 17 août prochain à Valenciennes. Il leur est reproché de s’être livrées illégalement à des injections d’acide hyaluronique et de botox sur des centaines de clients, dont 26 victimes recensées, recrutés sur les réseaux sociaux.