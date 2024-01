Innovation : la maison de demain

Installés confortablement sur les toilettes, dans le futur, vous n'aurez presque plus rien à faire. Votre téléphone s'occupe de tout, à condition d'être prêt à dépenser 10 000 euros pour s'offrir ce confort atypique. Salle de bain, bureau, cuisine ou encore salon, au CES de Las Vegas, chaque pièce de la maison a droit à son lot d'innovations. On découvre, par exemple, une télévision totalement transparente. L'illusion est parfaite, de quoi en surprendre plus d'un. Pour la contrôler, que diriez-vous de ne plus utiliser de télécommande et de changer de chaîne simplement d'un mouvement de la main ? C'est ce que propose le bracelet connecté de Wearable Devices. Autre nouveauté, une porte pour chien qui s'ouvre grâce au collier de l'animal. Ce sera sans aucun stress que vous irez vous coucher dans un lit, qui est aussi toujours plus technologique. Doté d'intelligence artificielle, il va en temps réel, s'adapter à votre façon de dormir. Croyez-nous sur parole, une fois allongé dessus, nous n'avons plus aucune envie d'en sortir. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou