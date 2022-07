Innovation : La Poste s'affranchit du timbre

Une enveloppe, une adresse, il ne manque plus que le timbre. Mais parfois ça prend pas mal de temps. Bientôt, affranchir votre courrier pourra se faire directement sur votre smartphone. Pour cela, La Poste travaille avec ses développeurs sur une mise à jour de son application. "Vous cliquez sur ' Acheter un timbre digital '. Vous allez obtenir un code. Vous le recopiez sur l'enveloppe et vous pouvez la déposer dans un bureau de poste. Tout fonctionne, c'est exactement comme si vous avez un timbre, mais beaucoup plus rapide et quasi immédiat", explique Pierre-Étienne Bardin, directeur Data et intelligence artificielle du Groupe La Poste. L'objectif de cette transformation est de séduire notamment les plus jeunes. Ce timbre digital devrait voir le jour dès 2023. Pour La Poste, il y a eu urgence. Le nombre de lettres envoyé a été divisé par deux entre 2008 et 2018. Le groupe a investi 800 millions d'euros pour conquérir le jeune public, avec un mot d'ordre, la modernisation : des tablettes pour affranchir, des casiers connectés pour déposer et recevoir ses colis. La direction assure que moderniser ne se fera pas aux dépens des employés. La Poste promet 2 400 embauches d'ici à 2025. TF1 | Reportage L. Kebdani, B. Lachat