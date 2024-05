Innovation : l’ambulance qui va sauver des vies

Comme plusieurs dizaines de fois par jour, l’appel reçu au SAMU de Paris concerne une suspicion d’AVC. Le patient doit passer un scanner au plus vite. En temps normal, pour le véhicule du SAMU, c’est la course pour se rendre ensuite jusqu’à l'hôpital. Mais aujourd'hui, c’est le scanner, embarqué dans l’ambulance, qui vient au domicile du patient. Cette ambulance est unique en France. Elle est en phase de test depuis octobre 2023. Le patient a déclenché une paralysie soudaine, il y a moins d’une heure. Selon le docteur Melika Hadziahmetovic, neurologue et urgentiste au GHU Paris, ils vont voir s’il a bouché son artère ou s’il fait un hématome. C’est une information déterminante pour délivrer le bon traitement. En quelques minutes, le diagnostic tombe dans la cabine transformée en salle de radiologie. Il n’y a pas d’hémorragie, c’est donc un caillot. Un premier traitement est injecté directement sur place. Mais il faut vite rejoindre l'hôpital Sainte-Anne, traverser tout Paris. C’est l’occasion pour l’équipe de prévenir le bloc de son arrivée dans dix minutes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Bayle, G. Parrot, S. Iorgulescu