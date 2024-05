Innovation : le cerveau-télécommande

Pour beaucoup, se souvenir de ses dizaines de mots de passe, c'est compliqué. Et si, demain, on pouvait vous identifier grâce à votre cerveau ? Sur un bandeau, il y a des électrodes. Elles permettent de capter notre activité cérébrale en étant simplement posées sur notre crâne. Les signaux sont uniques pour chaque personne. En portant mon casque, je peux déverrouiller mon téléphone. Ce casque peut donc servir de mot de passe pour déverrouiller un appareil, mais aussi pour accéder à tous vos sites favoris. À quand cette technologie dans nos vies quotidiennes ? C'est dans quelques mois, promet l'entreprise aux visiteurs du plus grand salon d'Europe dédié aux nouvelles technologies. Notre cerveau intéresse beaucoup de monde cette année à VivaTech. Certains nous promettent même de contrôler des objets avec. Parmi eux, des ingénieurs qui nous ont invités à faire un test dans leurs locaux. Là encore, il faut un casque pour lire l'activité de notre cerveau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Jarrion, J.P. Héquette, D. Pires