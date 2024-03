Innovation : les fromages sans lait s'affinent

Au rayon fromage, il était déjà difficile de faire un choix. On nous propose désormais encore plus de variétés avec une nouvelle gamme qui s'étend : les fromages sans lait. Râpés, en tranches, à tartiner... Des produits qui ressemblent de plus en plus aux fromages traditionnels. Qu'y a-t-il dans ces fromages ? La plupart du temps, le lait animal est remplacé par du lait de soja, des noix de cajou, de l'huile de coco ou encore des amandes. Des ingrédients 100 % végétaux grâce auxquels la start-up "Les Nouveaux Affineurs" a développé plusieurs recettes différentes. Plus étonnante, elle possède une cave d'affinage. Même les fromages végétaux peuvent être affinés, une à trois semaines selon les variétés. Le secret, ce sont les ferments. Les solutions pour fabriquer ces fromages sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus surprenantes. Chez "Standing Ovation", le lait n'est pas remplacé par d'autres ingrédients. L'entreprise cherche à le recréer en laboratoire. Plus précisément, à reproduire la caséine, la protéine contenue dans le lait qui donne sa texture au fromage. Là encore, tout commence par des ferments. Une fois modifiés biologiquement, les ferments sont placés dans une cuve avec de l'eau, du sucre, des minéraux. Leur lait est une poudre blanche, de la caséine, qui ne provient pas d'animaux, qui peut servir à fabriquer du fromage entre autres. La société a déjà signé un partenariat avec l'un des leaders de l'industrie laitière. En France, nous devrions retrouver ces produits en rayon dès 2026. TF1 | Reportage L. Kebdani, B. Sisco