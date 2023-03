Innovation : marcher pour recharger son téléphone

Un grand pas pour l'homme, un petit pas pour la production d'énergie. Cela pourrait être le slogan de ce drôle de revêtement. Il est installé il y a un mois à Telford dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et parmi les 150 000 habitants, il y a ceux qui découvrent, ceux qui hésitent, et ceux qui l'empreinte délibérément, fièrement, parfois même avec du renfort. Chaque mètre carré de ce revêtement est composé de petites dalles installées sur des générateurs. La pression des pieds sur le pavé fait le reste. "Il y a un mouvement d'un centimètre utilisé pour générer de l'énergie cinétique, et donc de l'électricité", explique Adam Brookes, manager de projet pour la ville de Telford et Wrekin. L'électricité sera ensuite redistribuée aux citoyens via deux bancs à proximité qui permettent de recharger son téléphone. Chaque pas génère assez peu d'énergie. Trois à cinq joules sont nécessaires pour parvenir à charger entièrement son téléphone. Il faut donc un trafic piéton très important. Plusieurs milliers de pas sont nécessaires. La technologie ne permet pas pour le moment de produire de l'énergie à grande échelle. Mais il s'agit surtout d'impliquer les citoyens. L'entreprise teste plusieurs lieux très fréquentés pour ses pavés : la ligne d'arrivée d'un marathon à Milan, l'aéroport d'Abou Dhabi, ou encore une exposition florale à Londres. TF1 | Reportage E. Stern , L. Barbazanges