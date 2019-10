Innovation : une start-up française fait pousser des diamants de synthèse

À l'œil nu, il est impossible de faire la différence entre un vrai diamant et un diamant de synthèse. Mais ce dernier est présenté comme éco-responsable, car pour le faire pousser, nul besoin d'aller au bout du monde ou de creuser des mines. Résultat, il se vend 30 à 40% moins cher, et séduit de nouveaux clients. Il ne représente encore que 2% du marché français du diamant, mais pourrait rapidement atteindre 10% d'ici 2030. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.