Inondations en Australie : des crocodiles dans les rues des villes

Ce pont a disparu sous les eaux, comme une grande partie de la ville de Cairns, 150.000 habitants. L’aéroport n’est pas épargné, scène rarissime, des avions les ailes dans l’eau. Dans certains quartiers, l’eau est montée de plusieurs mètres. Les sauveteurs découvrent des habitants réfugiés sur leur toit. Au moins 200 personnes ont été évacuées dans le nord-est de l’Australie, où des torrents déferlent sur les routes et emportent tout sur leur passage, jusqu’à un crocodile, à la dérive en pleine ville. Armés d’un simple bâton et de beaucoup de courage, des habitants et des policiers parviennent à le neutraliser. Il passera quelques heures enfermé dans une cage avant de retrouver les grands espaces et son habitat naturel. TF1 | Reportage J. Cressens