Inondation en Italie : au moins 8 morts, 10 000 personnes évacuées

Dans la vidéo en tête de cet article, on aperçoit l'appel à l'aide d'une mère et de son enfant pour un sauvetage à bout de bras. Les précipitations ont été si fortes que la terre se dérobe. Dans une ville, un pont à cédé. Plus loin, la glissière de sécurité d'une autoroute se distingue à peine. L'évacuation par les airs est le seul espoir pour les automobilistes. Partout, dans les zones reculées, des habitations sont coupées du monde. Une personne âgée réfugiée sous ses combles depuis des heures a été sauvée par le biais d'un hélicoptère. Vingt-quatre communes de la région de Bologne sont sous les eaux, comme a pu constater notre reporter sur place, près de Santerno, l'une des quatorze rivières qui ont débordé ces derniers jours. Les routes autour de cette rivière sont inondées. Les secours sont actuellement en opération. Et ils craignent que le niveau de l'eau ne monte encore dans la région. D'autres équipes cherchent les disparus avec leurs bateaux. Ce mercredi soir, Venise craint d'être inondée à son tour et se prépare à déployer une barrière autour de son lagon pour sauver la ville. TF1 | Reportage F. de Juvigny, L. Kebdani, N. Mendoza