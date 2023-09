Inondation en Libye : un drame humanitaire

Des corps par centaines sur les trottoirs de Derna, et des survivants qui tentent d’identifier leurs proches. La ville, martyr de ces inondations, ne sait plus comment faire face au nombre de morts. Les 100 000 habitants de cette ville côtière sont comme livrés à eux-mêmes. Mais pour des questions religieuses, tout autant que sanitaires, il faut faire vite pour ramasser les cadavres. Bien trop lentement au goût des habitants, l’aide internationale commence à arriver en Libye. Une aide précieuse, mais insuffisante face à l’ampleur de la tâche. D’heure en heure, le soutien s’intensifie pourtant. Les équipes de la Sécurité civile française sont désormais sur place. Elles savent faire, à l’installation d’un hôpital de campagne. D’autres pays européens, comme l’Italie ou l’Allemagne, envoient aussi secouristes et vivres indispensables, pour faire face aux prochaines semaines. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Quancard