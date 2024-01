Inondations : 120 pompiers et des militaires en renfort

Dans les bras des pompiers, des enfants doivent quitter leur maison. Avec leurs parents, il faut partir le plus vite possible. Sans avoir le temps de se changer et avec un minimum d'affaires avec soi. Toute la famille, sans exception, est évacuée par les pompiers, car l’eau monte dangereusement. Quitte à s’entasser dans leur camion, les pompiers invitent les familles, une par une, à évacuer. Dès ce mardi soir, ils vont recevoir du renfort, 120 pompiers supplémentaires, l’aide des militaires de la sécurité civile et de nouvelles stations de pompage, comme celle qui avait été installée dans le Pas-de-Calais en novembre dernier. Elles servent à vider une partie du cours d’eau et à évacuer le surplus dans des canaux vers la mer. Nous recevrons aussi de l’aide de l’étranger. Les Pays-Bas, par exemple, vont envoyer de gros systèmes de pompage. Cet après-midi, dans les zones les plus à risque, 100 000 personnes ont reçu un message avec plusieurs consignes. TF1 | Reportage B. Augey, F. De Juvigny, J. Clouzeau