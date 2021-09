Inondations à Nîmes : retour sur un sauvetage héroïque en pleine rue

Une caméra de surveillance a tout immortalisé. Sans réfléchir, des Nîmois se sont jetés à l'eau et ont donné la main pour sauver une vie. Tout commence quelques minutes plus tôt dans la rue du Forez à Nîmes. Plusieurs véhicules étaient en difficulté. Dans l'un d'eux, une femme est prise au piège. L'eau était arrivée jusqu'à ses épaules. Aussi tôt, deux gendarmes ont accouru et essayé de la délivrer malgré le torrent. L'un d'eux, l'adjudant Franck Delenat de la brigade de Nîmes, a tenté d'ouvrir le véhicule. Il a fini par ouvrir la porte à l'arrière et la voiture s'est remplie d'eau. En face, des coiffeuses assistaient à la scène. À trois, ils se sont précipités avec un voisin restaurateur pour aider les gendarmes. Pour elles, c'était une évidence. Il fallait aller chercher la conductrice, malgré la force du courant. Tous se sont accrochés les uns aux autres, ont mis la conductrice à l'abri et l'ont rassurée. Au moment de repartir, à quelques mètres à peine, l'un des deux gendarmes, Yohanna Legaud, est tombé dans un trou. Ce dernier s'en est sorti sain et sauf.