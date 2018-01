Inondations à Poissy : comment s'organisent les habitants ?

À Poissy, dans les Yvelines, le niveau de la Seine est monté 5,40 mètres plus haut que la normale. Les habitants n'ont pas connu un niveau d'eau aussi élevé depuis plus de trente-cinq ans. Ces inondations ont des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des sinistrés. Comment se rendre au travail ou faire ses courses alors qu'il est devenu impossible de se déplacer ? Comment faire face à la crue quand on est commerçant ou restaurateur ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.