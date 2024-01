Inondations à répétition : ils demandent à être expropriés

La maison de Nathalie est inhabitable, elle l'a achetée 220 000 euros il y a douze ans. Mais aujourd'hui, après deux inondations consécutives, son pavillon est invendable. "Je voudrais vraiment que cette maison soit rasée. Il ne faut plus vivre dedans", confie-t-elle. Elle veut partir pour ne plus vivre dans l'angoisse d'une nouvelle inondation, sa maison se situant en bordure de l'Aa. Dans le quartier de Blendecques, à l'image, l'eau est montée à plus de 1,20 mètre. Raser les habitations est une solution extrême mais nécessaire pour les sinistrés. L'expropriation est une procédure qui permet à l'État d'acheter des biens en contrepartie d'une somme équivalente à la valeur du marché avant le sinistre. Un processus qui peut s'avérer très long. Face aux risques naturels prévisibles dans le Pas-de-Calais, le gouvernement se dit prêt à racheter les maisons des sinistrés qui le souhaitent. Des concertations sont en cours. Cela a notamment été le cas en 2010, après le passage de la tempête Xynthia dans l'ouest de l'Hexagone. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman et B. Agirbas