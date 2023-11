Inondations à répétition : ils ont décidé de déménager

À chaque fois, c’est le même sentiment. Lorsque Stéphane, victime, revient chez lui, il ne pense qu'à une chose, partir, définitivement. Sa maison a été inondée jusqu'à un mètre d’eau. Il partage avec beaucoup d'autres habitants du Pas-de-Calais, une angoisse, tenace, lorsque la pluie se remet à tomber. Partir ou rester ? La question taraude sur les lieux. À Bourthes, devant la maison de Patricia, une autre victime, la route est encore une rivière, ce mardi 21 novembre. Alors avec son mari, ils s'interrogent. À quelques kilomètres de là, Saint-Léonard, dans cette zone industrielle, tout a été inondé, comme on le voit sur les images, filmées le 8 novembre 2023. Dans l’entreprise d'impression numérique “Bridie Communication”, tout est fichu. C'est l’heure du nettoyage, mais Aymeric Sougniez, le patron, n'a qu’une crainte, que l’eau revienne, alors il faut tout détruire. Rehausser les bâtiments, comme on le voit sur l’immeuble en construction, serait la solution. Un chantier titanesque, et puis une question : qui va payer les travaux ? Le Pas-de-Calais n’a pas fini de panser ses plaies. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette