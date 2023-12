Inondations à répétition : la lassitude des habitants

Pour la troisième fois en un mois, André et Josiane ont vécu une nouvelle inondation. 1,40 m d'eau le 15 novembre, lors de ce premier épisode, nous avions filmé leur maison, menacée par la rivière de l'Arve. "La prochaine fois, c'est quand ? On est à dix jours de Noël, vous croyez que c'est marrant ? On a toujours habité là, mon mari a toujours vécu là. Il était paysan, c'est son patrimoine", témoigne Josiane, ajoutant qu'ils ont perdu "le moral". Inondations, éboulements, coulées de boue, les deux Savoies subissent d'importantes intempéries depuis plusieurs semaines. Ces derniers jours, c'est la Chautagne qui s'est retrouvée entourée par les eaux. Les rivières et le lac du Bourget débordent. Ce matin, les habitants constatent encore les dégâts. Certaines habitations sont construites en zone inondable, non loin de barrages comme celui à l'image, en train d'ouvrir les vannes pour faire face à la crue. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribeiro