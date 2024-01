Inondations à répétition : le coup de gueule d'un élu

Vincent Maquignon, adjoint au maire (SE) de Blendecques (Pas-de-Calais), est à bout. Il porte lui-même secours aux sinistrés. Sa commune est inondée pour la deuxième fois en deux mois. “Tout ce qu’on demande, c’est de vivre en paix et que l’État, maintenant, réagisse. Les discours, c’est beau, mais maintenant, malheureusement, il faut agir et pas en huit ans”, disait-il. Un coup de gueule inscrit sur une banderole devant chez lui. Il appelle à endiguer ou raser tout son quartier, car sa propre maison a disparu sous les eaux. Ces nouveaux dégâts s’ajouteront à ceux laissés par les crues de novembre 2023. Plus de 100 000 euros de travaux à prévoir. L’eau continue de monter à Blendecques. Toute la commune est privée d'électricité, les habitants se sont réfugiés dans un gymnase. Après ces crues, l’élu espère que de gros travaux seront engagés. Selon lui, les berges du canal, à l’image, devrait être renforcée avec des planches métalliques. Avec les habitants du quartier, il prévoit de créer une association pour porter plainte contre l’État pour inaction et mise en danger de la vie d’autrui. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman