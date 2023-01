Inondations à répétition : le ras-le-bol des habitants

L'eau est montée à plus de dix centimètres dans cette maison. Elle est occupée par une femme de 80 ans, qui a été évacuée. Ce sont ses voisins qui sont venus pour tout nettoyer et l'aider. C'est la dixième fois que ça arrive ici. Hames-Boucres (Pas-de-Calais) est un petit village situé en bas d'une vallée et régulièrement inondé. La commune a déjà réalisé de nombreux travaux d'entretien de fossé et d'assainissement, mais il est tombé en une semaine l'équivalent d'un mois de précipitations. Alors le maire fait appel à toutes les communes aux alentours. "Aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure. La commune à elle seule ne peut pas s'en sortir. Alors je pense que le phénomène est plus en amont. Est-ce qu'on fait des bassins ? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques ? Est-ce qu'il va falloir sensibiliser la population et les partenaires économiques ?", dit-il. Un peu plus loin, un cours d'eau est également sortie de son lit hier. C'est la troisième fois en quinze jours. Heureusement, Sabrina a fait sur-élever sa maison après avoir tout perdu en 2009 et en 2011. Plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été nécessaires à ces travaux. Des travaux que les habitants de ces zones devraient tous envisager, car les précipitations ici sont de plus en plus importantes en fréquence et en intensité. TF1 | M. Fiat, B. Agirbas