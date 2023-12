Inondations à Saintes : le réveillon malgré tout

Il est hors de question de ne pas fêter Noël cette année. Quelques mètres plus bas, la cave est toujours inondée et il faudra bientôt tout nettoyer. Dans un quartier encore totalement inondé il y a quelques jours, rares sont ceux qui fêtent Noël à la maison au soir de ce dimanche 24 décembre 2023. C'est difficile de recevoir des invités entre parpaings et madriers. Une trentaine de pompiers est toujours mobilisée pour évacuer l'eau des parkings souterrains. Ce sont des fêtes un peu particulières pour les équipes. Éric voudrait, lui aussi, se débarrasser enfin de l'eau qui stagne dans son garage pour pouvoir passer à autre chose. Il faudra du temps et un peu d'aide pour nettoyer toutes les traces de cette crue. Au soir de ce dimanche 24 décembre, le dîner sera très simple, une bonne soupe de légumes. Ils fêteront Noël demain, lundi 25 décembre, dans leur famille. Mais Isabelle garde le sourire. Ce soir, ils seront entourés d'une belle décoration de Noël, et même d'un peu de musique. Tous espèrent pouvoir recevoir leur famille à la maison pour le Nouvel An. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin