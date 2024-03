Inondations à Saintes : nouvelles évacuations

Pour sauver le maximum de nourritures et de matériels, les pompiers font des aller-retour en barque avec les employés d'un restaurant. Dans l'établissement, l'eau monte jusqu'à plus d'un mètre pour la troisième fois depuis le mois de novembre. "Il y a beaucoup de pertes. Le problème, c'est que les experts sont déjà passés. Ça va faire trop pour les assureurs", pense Youssef Alaoui, propriétaire - La Table du Maroc à Saintes (Charente-Maritime). Youssef dirige ce restaurant depuis vingt ans. Il n'avait connu que trois crues avant cet hiver. Comme lui, la plupart des commerçants sont usés. Les habitants, eux, sont dans l'inquiétude. Si trois de ses voisins proches ont déjà quitté le quartier, Généviève et son mari se préparent aussi à partir. Dans la région, tout le monde en est persuadé. L'eau rentrera dans les maisons dans les prochains jours. Bruno Drapron, maire (Horizons) de la commune de Saintes, affirme que si le niveau de l'eau passe à 5,60 m, environ 200 maisons vont être inondées. De plus, les grandes marées de ce week-end empêcheront la Charente de s'écouler vers l'océan. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux