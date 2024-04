Inondations : artisans et commerçants fortement touchés

Une zone commerciale est submergée à Montbard (Côte-d'Or). La rivière entoure les commerces et les isole. Maël Le Goff, électricien de l'entreprise LE GOFF, enfile une combinaison pour rejoindre son atelier. Le courant est encore fort, l'eau a charrié tous ses outils. Les dégâts sont considérables. La crue a atteint un niveau jamais-vu par l'électricien. Laurent Jourdan, gérant de la menuiserie Jourdan, se demande où est passée une partie de son matériel. Il a su relever sa dizaine de machines, mais cela n'était pas assez haut. L'eau a rendu la plupart d'entre elles hors service. Il va devoir mettre en chômage partiel ses six salariés. La décrue est lente, on trouve encore quelques centimètres d'eau dans l'usine Passion Literie. Il y en avait quarante ce lundi. Des centaines de matelas sont invendables. Il y a quatre cent mille euros de perte minimum et la production est à l'arrêt. Les entreprises espèrent que l'eau se retirera ce mercredi. À Montbard, on estime les dégâts à plusieurs millions d'euros. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin