Inondations aux États-Unis : dégâts importants et évacuations

Le camion et le SUV, dans la vidéo en tête de cet article, ont beau peser plusieurs tonnes, mais ils ne sont pas grand-chose face à la déferlante. Les eaux ont tout emporté sur leur passage. Pas moins de 200 personnes ont été secourues à l'aide d'hélicoptères, d'embarcations ou plus simplement grâce à une corde. Le dernier moyen est simple mais efficace pour éviter d'être emporté par le courant en cas de glissade. C'est précisément ce qui est arrivé à une femme dans l'État de New York, la seule victime de ces inondations. Elle voulait récupérer son chien piégé dans la maison familiale. La rivière qui traverse la ville de Montpelier, la capitale du Vermont, est sortie de son lit. En deux jours, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie. La brutale montée des eaux a déclenché les alarmes des magasins de la ville. Par endroits, de fortes odeurs de produits chimiques flottent dans l'air, car la crue a charrié tout un tas d'objets. Désormais, le soleil est de retour. Habitants et commerçants rentrent chez eux. Le nettoyage a commencé, mais tous restent vigilants car de la pluie est attendue en fin de semaine. Les autorités vont particulièrement surveiller le barrage situé en amont de la rivière. Jusqu'à présent le réservoir a tenu bon, mais il est désormais rempli à ras bord. TF1 | Reportage A. De Précigout, S. Roland