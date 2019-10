Inondations dans l'Aude : ce qui a changé à Villegailhenc et Couffoulens un an après les intempéries

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, des orages diluviens avaient dévasté plusieurs communes dans l'Aude. Quinze personnes avaient été tuées dans des inondations. Deux villages avaient particulièrement souffert, Villegailhenc et Couffoulens. Comment y vivent les habitants actuellement ? Nous sommes allés à leur rencontre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.