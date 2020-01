Inondations dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales : le point sur la situation

En trois jours, il est tombé l'équivalent de quatre mois de précipitations dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Des pluies diluviennes en plaine, et des neiges en altitude. Les cours d'eau qui sont sortis de leurs lits sont encore sous surveillance. Ces deux départements sont en vigilance orange ce soir. Le point sur la situation dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.