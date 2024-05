Inondations dans le Bas-Rhin : certains villages coupés du monde

Des rues noyées sous les eaux et des secours parfois à la peine, face à la force du courant. Sur des images, l'embarcation des plongeurs chavire. À Diemeringen, la commune a littéralement été coupée en deux par les inondations. Pour venir en aide aux personnes prises au piège, les pompiers doivent mobiliser tous leurs moyens. Pour les secourir, ils vont devoir effectuer trois rotations successives. Après plusieurs heures d'incertitude, ils sont enfin évacués. La commune s'est retrouvée totalement isolée. Les champs aux alentours se sont transformés en lac. Sur ce secteur, de telles précipitations n'ont jamais été observées. Il est tombé plus d'un mois et demi de pluie en quelques heures. Les habitants évacués ont été pris en charge dans une salle communale mise à la disposition pour la nuit, car l'eau pourrait encore monter ces prochaines heures. En fin d'après-midi, un véhicule amphibie a été dépêché d'Allemagne pour intervenir si la situation venait à empirer. Au total, les pompiers ont réalisé 200 interventions sur l'ensemble du département. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Roth, T. Woehrel