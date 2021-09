InondationS dans le Gard : de lourdes conséquences économiques

Pierre-Olivier Odema est un maraîcher pudique, mais il l'avoue, hier, il a craqué devant ses enfants. Ses champs sont situés entre le Vistre et le Rhôny, deux cours d'eau qui se sont rejoints sur ses terres. Après le gel destructeur du printemps, c'est désormais la grêle et les pluies diluviennes qui ravagent son exploitation. Pour bénéficier du régime, et donc être indemnisé, il faut que les pertes représentent 15 % de son chiffre d'affaires annuel, l'équivalent de 750 000 € pour lui. D'autres entreprises sont aussi à l'arrêt. Dans cette centrale à béton par exemple, la cabine de commande et son tableau électrique ont été noyés sous les eaux. Il y a 48 heures, cette zone d'activité était submergée sous deux mètres d'eau. C'est tout l'outil de production qui est hors service. La centrale ne redémarrera pas avant trois semaines. Quant aux coûts des réparations, il s'élève à au moins 40 000 €. Encore faut-il avoir les reins assez solides pour relancer son activité. L'atelier de couture d'Eliane a, lui aussi, été ravagé. Son avenir professionnel est pour l'instant très incertain. Pierre-Olivier Odema, quant à lui, hésite à se reconvertir. Les aléas climatiques auront raison d'un métier qu'il aime pourtant par-dessus tout.