Inondations dans le Gard : le corps d'une fillette retrouvée

Tout un village endeuillé, figé dans la tristesse. C'est dans la commune de Vic (Gard) que Vincent, Élodie et leurs deux enfants vivaient depuis quatre ans. Le couple est rapidement devenu ami avec leurs deux voisins américains qui sont aujourd'hui sous le choc. La famille était à un repas à Vauvert, chez la grand-mère des enfants qui se trouve à 36 kilomètres de chez eux, à Vic. Juste avant d'arriver, ils traversent le pont de Dions malgré la signalisation et sont emportés par le Gardon en crue. L'enquête devra déterminer ce qui s'est réellement passé. L'enfant aîné est toujours recherché. Un corps a été retrouvé dans l'après-midi de ce 12 mars 2024, il pourrait s'agir de la fillette de quatre ans. Le 11 mars, le père de famille a été identifié. Pour l'heure, seule la mère a été sauvée. À la sortie de l'école communale, rares sont les parents qui arrivent à s'exprimer. Les recherches continuent et chaque cavité est inspectée. La décrue permet d'accéder à de nouveaux lieux jusque-là impraticables. Il y a aussi des recherches sur terre ainsi que dans les airs. Deux drones quadrillent les terrains les plus escarpés et les recherches se poursuivront demain. TF1 | Reportage M. Bajac, J. Clouzeau, S. Fortin