Inondations dans le Gard : un long travail de nettoyage à Aigues-Vives

Au plus fort de la crue, l'eau est montée jusqu’à deux mètres de hauteur dans certaines maisons. C'est le cas notamment chez Didier, qui, en rentrant ce mercredi matin, n'a plus qu'à constater les dégâts. Rien ne peut être sauvé. L'eau a englouti son domicile. Alors, pour survivre, il s'est réfugié sur le toit avec sa femme comme le montrent ces images amateur sur cette vidéo en tête de cet article. Dans l'un des quartiers de la commune d'Aigues-Vives dans le Gard, une vingtaine de maisons ont été touchées, comme celle de Michèle, 80 ans. Elle a dû être hélitreuillée avec son mari handicapé. Ses enfants n'y vivent pas. Alors, pour l'aider à nettoyer, la solidarité s'organise dans le village. Au déjeuner, un repas a été offert aux sinistrés dans la salle municipale. Les habitants avaient besoin de se retrouver. Beaucoup n'attendent désormais qu'une chose : le passage des experts en assurance pour évaluer les dégâts. Dans cette famille, le constat vient d'être fait. Il faut 200 000 euros de travaux pour tout remettre en état. Les habitants ont tous été relogés sans savoir quand ils pourront regagner leur domicile. Une partie de la commune d'Aigues-Vives est toujours privée d'eau et d'électricité.