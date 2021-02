Inondations dans le Lot-et-Garonne : les habitants constatent les dégâts

Toute la journée, le niveau des cours d'eau a baissé à Aiguillon (Lot-et-Garonne), libérant les maisons les plus proches et leurs habitants. Depuis ce matin, Maria Honorio et sa famille nettoient le reste de boues. "On a tous sorti, c'était plein d'eau". Malgré les précautions prises avant la crue, elle a subi de lourds dégâts. Ses voisins sont dans la même situation. Chez Rodrigo de Castro, l'eau a détruit tout le rez-de-chaussée. "Je n'ai pas le moral. Il faut se lever, travailler, tout réparer et recommencer". À Meilhan-sur-Garonne, la décrue a commencé bien plus tard. Pour se rendre dans les champs de Florent Cuch, il faut prendre le bateau. Il y a plus de deux mètres d'eau. "Il y a des salades, des épinards. Tout ce qui est blé, tout est perdu. Rien n'est récupérable. Il faut s'attendre à ne pas reprendre d'ici quatre mois. On aura un manque à gagner qui sera énorme". Comme beaucoup, cet agriculteur est aujourd'hui dans l'incertitude. Il se demande même si son exploitation survivra à ces inondations.