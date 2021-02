Inondations dans le Lot-et-Garonne : place au nettoyage

Nous avions rencontré Maïté et Guy, habitants à Bassanne en Gironde, mercredi dernier. L'eau débordait dans les champs autour de chez eux. Et par précaution, le maire leur avait demandé de partir. Une de nos équpes était de retour chez eux cinq jours plus tard. "On ne pensait quand meme pas que ça allait avoir de telle proportion", déplore Guy. "Je pense que personne ne se disait que ça allait monter comme ça", poursuit sa femme. L'heure est au bilan et les dégats sont importants. Nous avons pris ensuite la direction de Couthures-sur-Garonne, l'une des villes touchées par les inondations. Partout sur les routes, des tas de détritus laissés par les habitants. Il y a cinq jours, des maisons étaient totalement coupées du monde. Dans ce département agricole, la crue a fait d'autres dégâts. Ce maraicher, Adrien Auché, s'est installé ici il y a deux ans et c'est déjà la deuxième inondation. Il a perdu toute sa récolte, soit 120 000 euros. "Il faudra être réaliste. Si ça vient tous les ans comme ça, on ne peut pas mettre notre énergie pour mettre en place quelques choses. En rien de temps, tout est foutu!", se désole-t-il. Il hésite désormais à tout arrêter, car en zone inondable, il est impossible d'assurer son exploitation.