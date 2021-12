Inondations dans le Nord : pourquoi l'eau ne baisse pas

Dans la vidéo en tête de cet article, les champs ressemblent à des lacs, les routes à des rivières sur lesquelles on se déplace en bateau. La maison de Sébastien est inondée, il emporte avec lui l'essentiel dans la douleur. 25 maisons sont encore inondées et certaines zones plus rurales sont inaccessibles et isolées. Alors, les pompiers sont mobilisés pour livrer les courses à domicile. Les habitants de Merville comptent les heures. L'eau a seulement baissé de deux centimètres ce mercredi. Une décrue très lente liée aux reliefs du secteur. "Merville est une cuvette. Elle reçoit les eaux venant de plans intérieurs mais également des collines de l'Artois. Et ça s'accumule ici sur notre territoire", explique Joël Duyck, maire (DVD) de la commune. 40 km plus au nord, à Esquelbecq, l'eau est partie et a laissé place à de la boue. L'heure est donc aux nettoyages. Dans cette commune, certains sinistrés ont tout perdu. La mairie fait du porte-à-porte pour recenser les besoins car les propositions d'aide et de don affluent de partout. Jeudi encore, des précipitations sont entendues. Dans les zones encore inondées, la décrue pourrait être de nouveau ralentie. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier