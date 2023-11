Inondations dans le Pas-de-Calais : des entreprises à l'arrêt

À Saint-Léonard, une zone industrielle était envahie par l'eau mardi. Aujourd'hui, le niveau a baissé, mais les salariés de l'imprimerie "SIB" tentent toujours d'effacer les traces. Le nettoyage va prendre quelques jours. L'eau a abîmé une grande partie des journaux. En raison de la montée des eaux, les rotatives sont également touchées. Certaines ne fonctionneront pas avant deux mois. Marc Leroy, le directeur, nous montre les dégâts. Il estime probablement le préjudice entre deux et trois millions d'euros. Les salariés vont en subir les conséquences. Environ 90 sur 150 vont être au chômage partiel. Ils s'inquiètent pour eux et pour leur imprimerie. D'autres se sont fait du souci ce week-end en voyant La Liane déborder et envahir les entreprises. C'est le cas dans une lingerie où 80 salariés ont déserté l'usine. Ils sont répartis dans d'autres sites du groupe. Partout, dans la zone industrielle, on redoute une nouvelle crue dans les jours à venir. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Ragazzi