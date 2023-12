Inondations dans le Pas-de-Calais : un lent retour à la normale

À Clairmarais, l'eau est encore présente, elle semble lécher les murs du café où travaille et vit Christine Missiaen. Elle habite chez son compagnon, impossible de rester sur les lieux. Un mois après la première crue, l'émotion est vive. Dans son café, elle n'a plus aucun client, mais aujourd'hui, elle a une lueur d'espoir. Elle reçoit un expert qui vient constater les dégâts, estimés à au moins 30 000 euros. Dans une ferme près de la Conche, la vie n'a toujours pas repris son cours normal. Dehors, la prairie est encore inondée, dedans, c'est le silence qui règne. Les 50 vaches de Francis Tardieu ont été accueillies par un autre agriculteur. Il a pu garder avec lui ses génisses en bonne forme. Mais pour certains de ses autres animaux, l'issue sera différente. À Saint-Léonard, plus au nord, c'est une musique qui reprend, pleine de promesse. Chez SIB Imprimerie, une rotative fonctionne à nouveau. Avec elle, quelques salariés retrouvent leurs postes, mais 125 personnes restent au chômage partiel. Pour qu'elles reprennent le plus vite possible, des dizaines de techniciens s'activent pour réparer les machines. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Ragazzi, G. Delobette