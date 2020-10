Inondations dans le Sud-Est : à la recherche des loups échappés du parc Alpha

Parmi les centaines de maisons et d'installations détruites par les crues de vendredi, un parc animalier à Saint-Martin-Vésubie. Il accueillait trois meutes de loups qui se sont enfuis lorsque leur enclos a été emporté. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu être localisés. Plus de détails dans la vidéo ci-dessous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.